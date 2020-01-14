Пьяный гость ушел вместе с холодильником

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратился житель Якутска, который сообщил, что у него из дома похищены холодильник и ноутбук. Общий материальный ущерб составил более 25 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый 38-летний мужчина. Все похищенное он успел сбыть.

Установлено, что ранее потерпевший распивал спиртное у себя дома в компании приятелей. Но ночью хозяин квартиры ушел, оставив гостей одних дома. Через некоторое время все разошлись, кроме подозреваемого. Мужчина решил продолжить распитие алкоголя, но у него не было денег. Тогда он похитил имущество потерпевшего, чтобы сбыть. На вырученные деньги он купил алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Полиция рекомендует гражданам быть внимательными, употреблять алкоголь в умеренных количествах и не распивать спиртное с малознакомыми людьми!