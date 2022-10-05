05.10.2022
17:15
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Происшествия
Пьяный дебошир закатил cкандал в самолете
Пьяного дебошира задержала полиция в якутском аэропорту Чульман-2
Мужчина скандалил на борту самолета, прилетевшего из Новосибирска, сообщает КП – Якутия
Завершая рейс Новосибирск – Нерюнгри, экипаж самолета сообщил в дежурную часть аэропорта Чульман-2 о пьяном дебошире на борту.
Как выяснилось, 35-летний пассажир в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок: громко разговаривал, слушал музыку и ругался матом. На замечания окружающих он не реагировал.
Нарушитель был задержан прямо на борту. В дежурной части полиции линейного пункта полиции Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.21 и ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Источник: КП – Якутия
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