05.10.2022
17:15
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Происшествия

Пьяный дебошир закатил cкандал в самолете

Пьяного дебошира задержала полиция в якутском аэропорту Чульман-2

Мужчина скандалил на борту самолета, прилетевшего из Новосибирска, сообщает КП – Якутия

Завершая рейс Новосибирск – Нерюнгри, экипаж самолета сообщил в дежурную часть аэропорта Чульман-2 о пьяном дебошире на борту.

Как выяснилось, 35-летний пассажир в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок: громко разговаривал, слушал музыку и ругался матом. На замечания окружающих он не реагировал.

Нарушитель был задержан прямо на борту. В дежурной части полиции линейного пункта полиции Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.21 и ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Источник: КП – Якутия

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