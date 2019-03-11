Пьяный водитель придумал «отмазку» для суда

В Сунтарском районе вынесен приговор по уголовному делу о вождении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Прокуратура Сунтарского района поддержала государственного обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ.

В суде установлено, что подсудимый, будучи ранее подвергнутым к административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не сделав для себя должных выводов, употребив алкоголь вновь сел за руль транспортного средства.

В судебном заседании подсудимый вину не признавал, указывая о том, что он не употреблял алкогольные напитки, выпил лекарство.

Несмотря на полное отрицание вины, в ходе судебного заседания стороной обвинения представлены доказательства виновности подсудимого, явившиеся основанием для вынесения судом в его отношении обвинительного приговора.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к 360 часам обязательных работ с лишением права управления транспортным средством сроком на 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.