Пьяное ДТП в Нижнем Бестяхе

27 мая около 6 часов утра в п. Нижний Бестях, на ул. Алданская возле дома №13 23-летний молодой человек управляя мотоциклом “Regulmoto SK 200” без регистрационного знака, не имея права управления транспортными средствами, не справившись с рулевым управлением допустил опрокидывание мотоцикла. В результате, чего мотоциклист получил ушибы.

В ходе проверки установлено, что пострадавший одолжил мототранспорт у своего знакомого, при этом собственник мотоцикла достоверно знал о том, что одолживший не имеет права управления ТС.

По проведенным освидетельствованием у мотоциклиста на состояние алкогольного опьянения установлено наличие в выдыхаемом воздухе этилового спирта в концентрации 0,77 мг/л. В момент ДТП водитель не имел экипировку, в том числе мотошлем, что способствовало получению травм лица. За нарушение 2.1.1, 2.7 ПДД РФ мотоциклист привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Владелец мототранспорта привлечен к административной ответственности предусмотренного ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управление транспортным средством лицу не имеющего права управления ТС.

По факту проводится проверка.