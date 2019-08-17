Пьяное ДТП в Хангаласском районе

Сотрудники ГИБДД две недели назад его уже задерживали в состоянии опьянения

16 августа около 11 ч. 30 мин. в дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району поступило телефонное сообщение от фельдшера скорой помощи г. Покровска о том, что на автодороге «Умнас» возле с. Улах-Ан произошло ДТП, есть пострадавшие.

В ходе проверки сообщения на месте было установлено, что на 58-м километре автодороги районного значения «Умнас» 43-летний водитель автомашины «Toyota Ipsum», не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание.

В результате ДТП пострадал сам водитель и его 29-летняя пассажирка: у мужчины медики диагностировали перелом костей стопы, ушибы и множественные ссадины, у женщины – сотрясение головного мозга, рваная лица, ушибы. В салоне транспортного средства находился и еще один пассажир, который в момент аварии сидел на переднем пассажирском сидении и, с его слов, был пристегнут ремнем безопасности и благодаря этому травм не получил.

В ходе разбирательства у водителя было установлено состояние опьянения – 0,94 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Также выяснилось, что буквально 30 июля мужчину уже задерживали сотрудники ГИБДД в таком же состоянии, материалы сейчас находятся в суде. В отношении нарушителя составлены административные материалы, которые также будут направлены в суд. Как пояснил один из участников ДТП, перед поездкой компания распивала водку в с. Октемцы, а затем выдвинулась в г. Покровск, чтобы передать транспортное средство гражданской супруге водителя.

Как показывает статистика Госавтоинспекции, те, кто садится за руль нетрезвым, очень редко совершают это единожды. Как правило, среди таких нарушителей очень много «рецидивов», причем неприятные последствия таких поездок идут по нарастающей. Нередко, сотрудники Госавтоинспекции задерживают выпивоху даже не один десяток раз (есть и такие анти-рекордсмены!), но это не становится для них уроком и, видимо, не добавляет каких-то ощутимых жизненных проблем. К сожалению, конечным итогом «пьяных» выездов становится часто гибель или причинение увечий людям.

Сообщить о нетрезвом водителе вы можете по телефону «127» в дежурную часть Госавтоинспекции г. Якутска, в полицию по телефону «002», а также в районные отделения ГИБДД и полиции.