Пьяное ДТП в гидромолот: пострадал дорожник

2 октября около 12 ч. в ОГИБДД ОМВД России по Нюрбинскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 762-м километре федеральной автодороги «Вилюй».

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что водитель 1975 г.р., управляя автомобилем Mitsubishi L200, следуя со стороны с. Чаппанда в сторону с. Малыкай на 762 км ФАД «Вилюй» при осуществлении объезда препятствия, совершил наезд на гидромолот, с последующим наездом на дорожного рабочего, осуществлявшего работу по установке барьерного ограждения.

Причина такой очевидной невнимательности «средь бела дня» инспекторам стала понятна сразу: водитель сел за руль в состоянии опьянения. Проведенное освидетельствование выявило у мужчины 1,25 мг этанола в литре выдыхаемого воздуха. Согласно медицинскому описанию состояния опьянения при показателях 1,0-1,2 промилле, поведение пьяного человека может характеризоваться эйфорией, сильным нарушением двигательных функций и мышления, при этом возможны неконтролируемые эмоциональные всплески, агрессия. При степени опьянения в 1,3-1,5 промилле у нетрезвого серьезно нарушена координация, затуманено зрение, возникают трудности с передвижением. Понятно, что в подобном состоянии управлять адекватно транспортным средством, впрочем, как и любым другим механизмом, невозможно.

27-летний дорожный рабочий получил компрессионный перелом позвоночника в нескольких местах, ушиб внутренних органов и другие травмы. Парень был госпитализирован в хирургическое отделение Нюрбинской ЦРБ.

Сам горе-водитель в результате ДТП не пострадал, что можно считать почти чудом, глядя на фото искореженного авто. За управление транспортным средством в состоянии опьянения мужчине придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и на ближайшие 1,5-2 года превратиться в пешехода, а также возместить в гражданском порядке ущерб за причинение вреда здоровью пострадавшему.

В республике, пока позволяет погода, на федеральных, региональных и автодорогах местного значения еще продолжаются ремонтные работы. В местах их производства устанавливаются временные дорожные знаки, в том числе ограничивающие скорость, информирующие таблички и щиты, предусматриваются пути объездов. Именно этим должны руководствоваться водители при проезде ремонтируемых и реконструируемых участков автодорог. Очевидно, что здесь требуется и повышенная внимательность и осторожность.

Госавтоинспекция напоминает: управление транспортом в состоянии опьянения недопустимо! Пьяный водитель несет угрозу не только себе, но и окружающим – всем тем, кто может оказаться у выпивохи на пути. Нередко нетрезвый водитель садиться за руль после совместного застолья с друзьями или родными, после отдыха на природе. При этом, к сожалению, часто никто из окружающих не принимает мер, чтобы такой поездки не допустить, удержать человека от опрометчивого шага. Между тем, трагедий на дороге, связанных с пьяной ездой, можно избежать: если вы стали свидетелем того, что нетрезвый водитель сел за руль, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД или полиции, если это ваш знакомый, друг, родственник – убедите его, что этого делать не следует, остановите. Наверняка, протрезвев, человек вам обязательно скажет «спасибо!».