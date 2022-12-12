12.12.2022
21:15
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Происшествия

Пьянка закончилась стрельбой из карабина

Намским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, ночью 11 декабря 2022 года трое мужчин распивали спиртные напитки в квартире одного из них,  и в ходе застолья между ними вспыхнула ссора.

Подозреваемый взял стоящий неподалеку карабин «КО-СКС» и произвел несколько выстрелов в сторону 33-детнего приятеля. От полученного огнестрельного ранения живота тот скончался, а приятели вызвали медработников и родственников, которые сообщили о происшествии в полицию.

В рамках расследования устанавливаются фактические обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба СУ СКР по Республике Саха (Якутия)

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