Пьяница, укравший унты, через 4 дня совершил еще одну кражу

Буквально вчера сетевое издание SakhaLife.ru сообщило о краже унтов. Сегодня стало известно, что незадачливый пьяница совершил еще одно хищение.

Напомним, у жительницы поселка Тикси во время визита врача в районной больнице похитили унты стоимостью 20 000 рублей.

Выяснилось, что вечером потерпевшей стало плохо, и она вызвала скорую помощь. По приезду женщина оставила обувь в коридоре больницы и прошла в процедурный кабинет. После осмотра и сдачи анализов она обнаружила пропажу и сразу же обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных «по горячим следам» подозреваемый был установлен сотрудниками полиции совместно с бойцами Росгвардии. Им оказался ранее судимый за кражу 52-летний местный житель.

Как сообщает полиция, мужчина злоупотребляет спиртным и в тот день наведался в больницу, чтобы в очередной раз померить свое давление. Однако когда злоумышленник увидел женские унты, его планы поменялись. С целью обмена похищенного на алкоголь, мужчина похитил обувь потерпевшей. Унты были изъяты и возвращены законной владелице.

Через четыре дня после кражи подозреваемый совершил еще одно хищение. На этот раз в администрации поселка. В начале рабочего дня, воспользовавшись тем, что в одном из кабинетов не было специалиста, злоумышленник похитил сотовый телефон стоимостью 45 000 рублей. Мужчина был задержан в момент, когда пытался сбыть похищенное.

Обе кражи будут приобщены к одному уголовному делу по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.