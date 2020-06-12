Пьяная автоледи сбила пенсионерку в Якутске

Женщина — водитель совершила наезд на пенсионерку.

Автомобилистка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

11 июня в 17 часов 38-летняя женщина, управляя автомашиной «Хюндяй Солярис» и двигаясь по территории, прилегающей к парку культуры и отдыха, совершила наезд на пешехода 1953 г.р.

В результате ДТП пенсионерка получила закрытый перелом ключицы со смещением и ушибы головы.

Причину дорожного происшествия сотрудники ДПС установили на месте – автомобилистка была пьяна. Освидетельствование, проведенное специальным техническим средством «Алкотест», показало результат 0,82 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении нарушительницы сотрудниками ГИБДД был составлен административный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ за управление транспортом в состоянии опьянения. Автомобиль помещён на спецстоянку. От дачи объяснения по факту произошедшего женщина отказалась.

Напомним, что за «пьяное» вождение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30000 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, а при повторном управлении — уголовная ответственность.

Санкции ст.264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет; штраф в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей, обязательные работы на срок до двух лет с дополнительным наказанием в виде лишения права управления транспортного средства на срок 3 года.

Госавтоинспекция просит горожан не оставаться безразличными к проблеме пьянства на дороге! Если вы заметили водителя, управляющего автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 127, 47-35-69, 35-22-22 либо в 02.

Не допускайте к управлению транспортом своих близких, друзей, находящихся в состоянии опьянения.

Берегите себя и своих близких!