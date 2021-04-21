Путин: За подводку газа до участка люди платить не должны

За подводку газа до границы земельного участка люди платить не должны, заявил президент страны Владимир Путин, оглашая сегодня Послание Федеральному Собранию РФ.

Глава государства отметил, что сейчас немало российских семей живёт в населённых пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют.

«Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет», – сказал он и поручил Правительству совместно с регионами разработать чёткий план газификации таких домохозяйств.

«Поддерживаю здесь инициативу «Единой России», а именно: за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населённом пункте люди платить не должны», – сказал Путин и подчеркнул, что благоустройство городов и посёлков, рост жилищного строительства являются важнейшими направлениями развития регионов.

По мнению главы государства, правительству нужно отработать все детали и с «Газпромом», и с другими компаниями, структурами, которые работают в этой сфере, чтобы исключить сбои.

Также поставлена задача – для каждого региона предложить свои решения по доступу граждан к надёжным и чистым источникам энергии. «Это может быть электроэнергия, в том числе из возобновляемых источников, экологическое применение угля – такое тоже возможно в современной мире, сетевой или сжиженный газ», – пояснил он и поручил губернаторам при координации Правительства РФ подготовить такие детальные планы действий и приступить к их реализации в следующем году.