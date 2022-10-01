01.10.2022
02:34
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Политика

Путин выступил на митинге-концерте на Красной площади

Говорил о дне справедливости и снова о Советском Союзе. По его словам, именно Россия создала Украину. При этом тогда миллионы простых граждан «никто ни о чем не спросил».

Президент Путин вместе с главами новых территорий Пушилиным, Сальдо, Балицким и Пасечником исполнил гимн Российской Федерации.

Фото: Телеграм
Источник: Телеграм

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