Путин выступил на митинге-концерте на Красной площади

Говорил о дне справедливости и снова о Советском Союзе. По его словам, именно Россия создала Украину. При этом тогда миллионы простых граждан «никто ни о чем не спросил».

Президент Путин вместе с главами новых территорий Пушилиным, Сальдо, Балицким и Пасечником исполнил гимн Российской Федерации.