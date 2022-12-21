Путин: Россия хотела стать частью «цивилизованного» мира, но нас там не ждали

Путин заявил на заседании Коллегии Министерства обороны:

Путин: после развала СССР Россия хотела стать частью «цивилизованного» мира, но нас там не ждали

На всех территориях РФ, в том числе и на новых, будет обеспечена безопасная жизнь наших граждан;

Вся информация о силах и средствах НАТО хорошо известна, она должна быть проанализирована и использована для строительства ВС России;

Боевые действия обозначили вопросы, над которыми мы должны, как говорится, хорошо поработать;

Получившие опыт на СВО офицеры и сержанты должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке;

Россия будет продолжать развитие своей «ядерной триады» и гиперзвукового оружия, сообщил Путин;

В январе на боевую службу выйдет «Адмирал Горшков» с новейшими «Цирконами»;

Президент заявил о необходимости развития и использования беспилотников в армии — они должны быть повсеместно;

Путин заявил, что нужно расширять арсенал современных ударных средств в российской армии;

У наших военнослужащих всё должно быть на высшем уровне, включая вооружения, приборы ночного видения, на поле боя не может быть мелочей;

Проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы. Прежде всего, нужно модернизировать систему комиссариатов;

150 тысяч из 300 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, другая половина — в зоне боевых действий, этого для СВО достаточно;

Путин поручил Минобороны внимательно относится к критике в свой адрес, даже эмоциональной, слышать и своевременно реагировать на нее.