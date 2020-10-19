19.10.2020
20:09
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Общество
Путин выразил благодарность якутянину
О поощрении
За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов
объявить благодарность Президента Российской Федерации
ПАВЛОВУ Никифору Никитичу – доценту кафедры Института математики и информатики федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», Республика Саха (Якутия).
Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
15 октября 2020 года
№ 256-рп
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: sakha.gov.ru
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