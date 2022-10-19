Путин: Вводится военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР

Путин проводит совбез

Путин: киевский режим отказался от переговоров, продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы

Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР

Главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности

Сегодня необходима собранность от всех уровней власти. Президент подчеркнул, что нужно быть в контакте с людьми, предприятиями, трудовыми коллективами.

В президентском указе будет предусмотрено несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности

Все наши воины должны быть оснащены всем необходимым — Путин. Президент отметил, что ему известно о проблемах с выплатами военнослужащим, и уже подписано поручение о неукоснительном соблюдением сроков и размеров выплат.

Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей

Необходимо скорректировать действующую концепцию государственной миграционной политики в связи с изменениями в мире, заявил Путин.

Путин ввел в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования — это Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области

О том, что указ подписан, президент заявил на заседании Совета Безопасности РФ. Теперь по регламенту введение военного положение должен утвердить Совет Федерации, заседание которого назначено на 17.00.

Указ о введении военного положения на новых территориях, оно вводится с полуночи: