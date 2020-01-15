Путин внес кандидатуру на пост премьер-министра

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí è ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû Ìèõàèë Ìèøóñòèí (ñëåâà íàïðàâî) âî âðåìÿ âñòðå÷è â Êðåìëå. Àëåêñåé Íèêîëüñêèé/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Президент РФ Владимир ПУТИН внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила МИШУСТИНА на должность премьер-министра. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — сказали в пресс-службе (цитата по ТАСС).

Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу РФ с апреля 2010 года. Ему через полтора месяца исполнится 54 года, он примерно на полгода младше бывшего премьер-министра Дмитрия МЕДВЕДЕВА.