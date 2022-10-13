Путин: В мире ключевую роль начинает играть Азия

Путин прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Кадры встреч глав государств.

Путин выступил на саммите по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в Казахстане.

— Мир становится многополярным, и ключевую роль начинает играть Азия.

— Возникает угроза голода и масштабных социальных потрясений, особенно в беднейших странах. — Мы призываем к ликвидации всех искусственных, нелегитимных барьеров для восстановления цепочек поставок товаров.

— Одним из острейших вызовов безопасности по-прежнему остаётся Афганистан. Это страна более 20 лет военного присутствия США и НАТО, она оказалась неспособна самостоятельно решать проблемы, связанные с терроризмом. Это подтверждает непрекращающаяся череда кровавых терактов, в том числе взрыв у Посольства РФ.

— Необходимо разморозить незаконно заблокированные средства Афганистана и компенсировать этой стране ущерб, нанесенный за многие годы.

— Требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашённому так называемому золотому миллиарду жить за чужой счёт.

— В качестве одной из мер РФ видит более активное использование национальных валют во взаимных расчётах.