Путин: В мире ключевую роль начинает играть Азия
Путин прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Кадры встреч глав государств.
Путин выступил на саммите по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в Казахстане.
— Мир становится многополярным, и ключевую роль начинает играть Азия.
— Возникает угроза голода и масштабных социальных потрясений, особенно в беднейших странах. — Мы призываем к ликвидации всех искусственных, нелегитимных барьеров для восстановления цепочек поставок товаров.
— Одним из острейших вызовов безопасности по-прежнему остаётся Афганистан. Это страна более 20 лет военного присутствия США и НАТО, она оказалась неспособна самостоятельно решать проблемы, связанные с терроризмом. Это подтверждает непрекращающаяся череда кровавых терактов, в том числе взрыв у Посольства РФ.
— Необходимо разморозить незаконно заблокированные средства Афганистана и компенсировать этой стране ущерб, нанесенный за многие годы.
— Требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашённому так называемому золотому миллиарду жить за чужой счёт.
— В качестве одной из мер РФ видит более активное использование национальных валют во взаимных расчётах.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий