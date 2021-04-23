Путин согласился

С 1 по 10 мая в России будут объявлены выходными. Президент России Владимир Путин сегодня, 23 апреля,согласился на предложение Анны Поповой об объявлении дней между выходными майскими праздниками нерабочими. Глава Роспотребнадзора считает, что во время праздников россияне чаще ездят за город в общественном транспорте, что усугубляет эпидситуацию. Непрерывные праздники сделают эпидпрогноз более стабильным, да и нужно дать людям отдохнуть на свежем воздухе.

«Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19. Если вы считаете, то это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», — ответил президент.