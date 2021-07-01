Путин сказал, что будет упрощен механизм газификации

Во время прямого эфира президент РФ Владимир Путин ответил на многие вопросы россиян, затрагивающие проблемные вопросы, в том числе о бесплатной газификации.

“Еще раз подчеркиваю, что от газовых сетей до участков домовладений граждан газификация должна быть бесплатной. Эту работу реализует ПАО “Газпром”, на местах региональные газоснабжающие организации. А за работу внутри участка владелец сам оплачивает”, — сказал В.Путин.

Далее он отметил, что в этом вопросе с правительством РФ рассмотрено принятие единого цифрового договора, что позволит упростить газификацию.

Напомним, 1 июня Государственная Дума приняла в третьем чтении изменения в закон о газоснабжении в Российской Федерации.

В Республике Саха (Якутия) на текущий момент «Сахатранснефтегаз» проводит оценку финансовой потребности в части догазификации населенных пунктов, где существует техническая возможность подключения. Механизмы реализации и порядок подачи разными категориями заявителей заявок на технологическое присоединение к газораспределительным сетям будут определены после внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые акты.