01.07.2021
09:31
210

Экономика

Путин сказал, что будет упрощен механизм газификации

        Во время прямого эфира президент РФ Владимир Путин ответил на многие вопросы россиян, затрагивающие проблемные вопросы, в том числе о бесплатной газификации.

“Еще раз подчеркиваю, что от газовых сетей до участков домовладений граждан газификация должна быть бесплатной. Эту работу реализует ПАО “Газпром”, на местах региональные газоснабжающие организации. А за работу внутри участка владелец сам оплачивает”, — сказал В.Путин.

Далее он отметил, что в этом вопросе с правительством РФ рассмотрено принятие единого цифрового договора, что позволит упростить газификацию.

Напомним,  1 июня Государственная Дума приняла в третьем чтении изменения в закон о газоснабжении в Российской Федерации.

В Республике Саха (Якутия) на текущий момент «Сахатранснефтегаз» проводит оценку финансовой потребности в части догазификации населенных пунктов, где существует техническая возможность подключения. Механизмы реализации и порядок подачи разными категориями заявителей заявок на технологическое присоединение к газораспределительным сетям будут определены после внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые акты. 

Источник: Sakhalife
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх