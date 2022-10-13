Путин: Россия не будет действовать себе в ущерб

Владимир ПУТИН 12 октября выступил на пленарном заседании Российской энергетической недели – 2022.

Выступление президента Российской Федерации прокомментировал глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

«Президент поручил продлить программу социальной газификации. Благодаря данной программе, на начало октября газ подведен к более чем 300 тысячам домов, из них 3169 – в Якутии. Также Владимир Владимирович поручил региональным властям обеспечить семьям с низкими доходами субсидии на покупку газового оборудования в размере 100 тысяч рублей. В нашей республике уже оказывается такая поддержка – субсидия составляет 150 тысяч рублей. Эту помощь мы обязательно продолжим», — отметил Айсен Николаев.

Владимир Путин на пленарном заседании сообщил, что в программу социальной газификации будут включены школы. Также глава государства указал правительству вместе с Газпромом в ближайшее время принять аналогичное решение в отношении медицинских организаций – поликлиник, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов. Таким образом, ключевые для населенных пунктов социальные объекты получат источник дешевой и экологически чистой энергии, что особенно важно для сельской местности.

В своем выступлении Владимир Владимирович сказал, что Россия никогда не будет действовать себе в ущерб и не станет поставлять энергоресурсы странам, которые введут ограничения цены на нефть. Несмотря ни на что, российский газ будут покупать на мировых рынках. А для сохранения энергетической безопасности страны к 2025 году 80% оборудования в энергетике будет российского производства.