Путин разрешил сделки с акциями «АЛРОСА»

«Разрешить совершение сделок, влекущих за собой прямо или косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования или распоряжения», — следует из документа. Также уточняется, что разрешение касается 50,9 млн акций «АЛРОСА» и 129,7 тыс. акций компании «Полюс».

«АЛРОСА» — лидер мирового рынка добычи алмазов, на чью долю приходится 95% добываемых алмазов в России. Крупнейшим держателем акций компании является Российская Федерация. Компания «Полюс» выступает лидером золотодобычи в стране. Ранее в рамках восьмого пакета санкций ЕС намеревался ввести санкции в отношении «АЛРОСА». Однако ограничения не были введены, поскольку против этого выступила Бельгия, где расположена одна из крупнейших алмазных бирж в мире и была очень высокая доля продаж «АЛРОСА», сообщает Российская газета.

До этого сообщалось, что Сергей Иванов, руководитель АК «АЛРОСА» подал прошение об отставке.