Путин против обязательной вакцинации

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что остается противником обязательной вакцинации против COVID-19, передает телеканал «Якутия 24».

«Я в свое время говорил, о том, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения», — сказал он. Тем не менее, по его словам, предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. «Сейчас свыше 20 миллионов, по-моему, уже вакцинированы. Как видим, все в порядке, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения там AstraZeneca или Pfizer», — отметил президент.

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/koronavirus/vladimir-putin-vyiskazalsya-protiv-obyazatelnoj-vakczinaczii-protiv-koronavirusa