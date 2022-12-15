Путин продлил льготную ипотеку

Президент России Владимир Путин заявил, что программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2024 года. Ставка по таким программам вырастет до 8%. Он также сообщил, что программы семейной ипотеки со ставкой под 6% станут доступны для семей с двумя детьми, не достигшими 18 лет. Кроме этого, господин Путин предложил предоставлять ипотеку по 2% для строительства нового жилья в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года, при этом ставка по ней будет чуть повыше, увеличится до 8%»,— сказал Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.