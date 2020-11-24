24.11.2020
12:30
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Общество

Путин присвоил высокие звания якутским медикам

Указом президента России Владимира ПУТИНА 23 ноября двум якутским врачам присвоены высокие звания «Заслуженный врач России» и «Заслуженный работник здравоохранения РФ», сообщает ЯСИА.

Указ №732 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. За большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю добросовестную работу высокими званиями награждены двое медицинских работников из Якутии.

Так, врачу Якутского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД Елене ПУЛЯЕВОЙ присвоено звание «Заслуженный врач России». А главный медицинский брат Якутской республиканской клинической больницы Алквиад ИВАНОВ награжден званием «Заслуженный работник здравоохранения России».

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://ysia.ru/vladimir-putin-prisvoil-vysokie-zvaniya-yakutskim-vracham/
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