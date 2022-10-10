Путин пригрозил Украине жестким ответом в случае продолжения терактов

Москва будет жестко отвечать на теракты, организованные властями Украины на территории России, заявил Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

Глава государства подчеркнул, что за взрывом на Крымском мосту стоит киевский режим.

«Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, это террористический акт. Теракт, направленный на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта — это украинские спецслужбы», — отметил Путин.

Помимо этого, российский лидер обвинил Украину в актах ядерного терроризма — обстрелах Запорожской АЭС и попытках диверсии на Курской АЭС.

«Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно», — подчеркнул Путин.

Президент рассказал, что российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», — резюмировал глава государства.

Источник: ria.ru