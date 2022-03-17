Путин пригласил делегацию Якутии на форум «нового времени»



Президент России 16 марта пригласил региональные команды на форум «Сильные идеи для нового времени», сообщается на сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Глава государства отметил, что проект даст возможность каждому российскому гражданину представить свои предложения, конкретные решения, нацеленные на развитие города, региона и страны в целом.

«Наша экономика располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи. Все стратегические национальные цели, которые мы поставили на период до 2030 года, должны быть достигнуты. Текущие вызовы и возможности, которые они открывают, только должны мобилизовать нас. Очевидно, что потребуется донастроить наши программы, и здесь востребованы инициативы деловых кругов, ученых, общественных объединений. В этой связи прошу регионы активно подключиться к организации форума «Сильные идеи для нового времени», — сказал Путин.

Форум проведут АСИ и Фонд Росконгресс.

Отбор идей проходит на платформе ideas.roscongress.org.

Жители Якутии могут подать свою идею, получить экспертную оценку, предложения от партнеров.

Итоговое мероприятие форума запланировано на лето. Там будет представлено 100 идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.

