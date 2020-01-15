Путин предложил запретить иметь иностранное гражданство лицам, занимающим должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны

Оглашая Послание Федеральному Собранию РФ, Владимир ПУТИН предложил на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, «которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны».

Так, Глава государства предложил запретить иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране главам регионов, сенаторам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, председателю правительства РФ, его заместителям, федеральным министрам, руководителям иных федеральных органов, а также судьям.

«Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений», – выразил уверенность глава государства.

Ещё более жёсткие требования, по мнению Путина, должны предъявляться к лицам, претендующим на должность президента Российской Федерации. «Предлагаю здесь закрепить требование о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причём не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее», – сказал президент.

Также Владимир Путин предложил закрепить в Конституции РФ норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения. «У нас это в законе есть, надо закрепить это в Конституции, а также закрепить в Основном законе принципы достойного пенсионного обеспечения, имею в виду здесь и регулярную индексацию пенсий», – предложил глава государства.