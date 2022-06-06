Путин предложил выплачивать матерям-героиням миллион рублей

Президент России Владимир Путин предложил вернуть почетное звание «мать-героиня» и ввести выплату в миллион рублей. Об этом передает РИА Новости.

Глава государства в Международный день защиты детей 1 июня провел в режиме видеоконференции встречу с семьями, награжденными орденами «Родительская слава».

«И в целом условились серьезно обновить и расширить положение указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей. В том числе вернуть, хочу вот это подчеркнуть особо, вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание мать-героиня», — сказал Путин.

Он добавил, что тем мамам, которые удостоятся этого звания, единовременно будут выплачивать миллион рублей.