Путин предложил снизить ипотеку до 7%

Президент РФ Владимир Путин предложил еще раз снизить ставку по программе льготной ипотеки — с 9% до 7%, она будет действовать до конца года. Об этом сообщает Интерфакс .

«После резкого роста весной процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются, Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь до 7%. Но на что хотел бы обратить внимание: срок действия программы остается прежним, до конца текущего года», — заявил Путин, выступая в ходе ПМЭФ-2022.

Остальные условия, включая лимиты кредита, остаются прежними.

Программа льготной ипотеки

Льготная программа ипотеки работает с 2019 года. За время ее действия выдано 764,1 тыс. кредитов на сумму 2,256 трлн рублей.

«Снижение ставки по ипотеке с господдержкой до 7% может увеличить спрос на льготные кредиты вдвое, позволит заемщикам сэкономить на приобретении новой квартиры и поддержит строительную отрасль в нынешних условиях», — прокомментировал предложение президента глава ВТБ Андрей Костин.

«Снижение ставки до 7% — позитивный сигнал всему рынку, который повлияет и на выполнение национальных целей по вводу нового жилья. Еще со времен пандемии самой «народной» из государственных программ поддержки стала льготная ипотека. Она выступает ориентиром для всего жилищного сектора. Сегодня можно говорить о грядущем восстановлении спроса на льготные жилищные кредиты как минимум вдвое», — заявил Костин.

Первый зампред Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах ПМЭФ сообщил, что банк в пятницу начинает предварительный прием заявок на обновленную программу льготной ипотеки.

Напоминаем, льготная ипотека действует только на новостройки, рынок вторичного жилья не входит в программу.