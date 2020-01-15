Путин предложил реализовать проект «Доступный интернет»

С бесплатным доступом к социально значимым отечественным интернет-сервисам

В ходе оглашения 15 января Послания Федеральному Собранию Владимир ПУТИН предложил подготовить и реализовать проект «Доступный интернет» – по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

«В этом случае людям не придётся платить за саму услугу связи – за Интернет-трафик», – подчеркнул Президент.

Он выразил уверенность, что высокая доступность Интернета должна стать конкурентным преимуществом России и россиян, создать широкое пространство для образования и творчества, для общения, реализации социальных и культурных проектов. «И, конечно, это новые возможности для участия людей в жизни страны», – добавил Путин.

Президент напомнил, что Россия является одной из немногих стран в мире, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы и другие национальные ресурсы.

Кроме того, Путин подчеркнул, что цифровое телевидение по своим техническим параметрам является одной из самых современных в мире. «Охват цифровым телевидением в России сейчас выше, чем, например, во Франции, Австрии или Швейцарии», – отметил глава государства.