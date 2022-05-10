Путин потребовал не допустить повторения прошлогодней ситуации с пожарами

Президент Владимир Путин потребовал избежать повторения прошлогодней ситуации с лесными пожарами. Об этом он говорил на совещании с врио главы МЧС и главами регионов, сообщает РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в этом совещании, которое прошло в формате видеоконференции наряду с главами других регионов.

«Обращаю особое внимание, нельзя допустить повторения ситуации прошлого года, когда лесные пожары стали самыми продолжительными и интенсивными за несколько последних лет. Нужно в корне менять ситуацию там, где это, конечно, необходимо», — сказал глава государства. Он отметил, что у местных властей есть все необходимые полномочия, техника и финансовые ресурсы, что предотвращать пожары.

«Хочу подчеркнуть, все необходимые решения <…> в предыдущее время на федеральном уровне приняты. В законодательстве детально прописаны полномочия, обязанности и ответственность как органов власти, так и арендаторов лесных угодий — по борьбе с пожарами и по воспроизводству лесного фонда», — добавил президент.

Путин напомнил, что в законодательстве урегулированы и вопросы так называемых ландшафтных пожаров, которые нередко распространяются на лесные участки: с 1 января этого года тушить такие пожары должны региональные и муниципальные власти. Кроме того, что в рамках нацпроекта «Экология» проводится обновление специализированной противопожарной техники и оборудования.

Глава государства обратил внимание руководства федеральных органов власти, прежде всего МЧС, на то, что система реагирования на возгорания должна быть адекватной: если угроза разрастания пожара реальна, помощь должна поступать немедленно.»Нужно оценивать реальную угрозу, потенциальные риски и разворачивать силы там, где они нужнее всего», — добавил он.

Президент также предложил установить целевой показатель, по которому можно будет оценивать эффективность борьбы с пожарами для каждого субъекта федерации и в целом по стране. Он пообещал, что по итогам совещания подпишет указ, в котором зафиксируют такой показатель.

По данным Авиалесоохраны, за минувшие сутки в России потушили 184 природных пожара на площади 8,7 тысячи гектаров. Всего в стране сейчас действует 101 пожар в 18 регионах.