Путин посмертно наградил якутянина орденом Мужества

Указом президента Российской Федерации за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции, огнемётчик Станислав Васильевич КРОНГАУЗ посмертно награжден Орденом Мужества. Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ 10 ноября встретился с семьей Станислава Васильевича, которая проживает в селе Иенгра Нерюнгринского района. Глава республики вручил награду бабушке героя, Ольге Борисовне МАКСИМОВОЙ.

«Станислав Васильевич геройски погиб, защищая нашу Родину, освобождая Донбасс. Он воевал ради того, чтобы дать возможность жить спокойно людям в мирной жизни. Он погиб в бою с украинскими фашистами. Выражаю вам слова глубокого соболезнования и признательности за вашего внука. Мы будем помнить о Станиславе, о таких как он, кто защищает нашу родину ценой своей жизни. Хочу вас заверить, что мы будем вас поддерживать. Уверен, что память о Станиславе будет храниться и здесь в Нерюнгри, и в наших сердцах», — обратился к Ольге Борисовне Максимовой Айсен Николаев.

«Станислав взял на себя всю ответственность за нашу семью. Он подписал контракт сразу после окончания колледжа, чтобы содержать нас. Тяжело осознавать, что Стаса больше нет. У него были большие планы: к 22 годам должен был закончиться его контракт, но он геройски погиб, защищая нас. Мы гордимся Стасом, своим внуком, все выражают нам глубокую признательность и гордость за нашего Стаса. Он был спортсменом, по его стопам пошел брат Алексей, он закончил Чурапчинскую спортивную школу. Младший брат, Егор, занимается боксом, учится в школе, Ираида, сестра, учится в Южно-Якутском технологическом колледже. Стас гордился бы всеми ими», — ответила Ольга Борисовна.

Также она рассказала, что дом, в котором сейчас проживает их семья, признан аварийным. Глава Якутии поручил помочь семье Кронгауз в решении их вопроса и рассмотреть вопрос о переселении в новое жилье в более ранний срок. В дар от семьи бойца Ольга Борисовна передала Айсену Николаеву книгу стихов о жителях села Иенгры, об ансамбле «Юктэ».

Станислав Васильевич Кронгауз служил в Вооруженных Силах России с октября 2019 года, был огнемётчиком огнемётного взвода роты радиационной, химической и биологической защиты 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Геройски сражался и выполнял свой воинский долг в ходе СВО на Украине. В ходе боев рядовой Кронгауз Станислав Васильевич проявил мужество и отвагу. К сожалению, он получил тяжелые ранения, от которых скончался. Герой похоронен в селе Иенгра Нерюнгринского района. В октябре Станиславу бы исполнилось 22 года.

В Иенгре у него остались бабушка, сестра Ираида и братья Алексей и Егор. Семье Станислава от государства предоставлена выплата в размере 5 млн рублей, а также выплата от Управления социальной защиты района 1 млн рублей.