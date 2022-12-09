Путин после слов Меркель о «Минске-2»: Может, и раньше надо было начинать…

Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения 2014 года были попыткой дать Украине время, лишь подтверждают правильность решения о начале спецоперации. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может, и раньше все это надо было начинать», — отметил российский лидер. По его словам, смысл «Минска-2» заключался лишь в том, чтобы «накачать Украину оружием» и подготовить ее к боевым действиям.

Путин также назвал заявление Меркель абсолютно неожиданным и разочаровывающим. «Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера. Я всегда исходил, что руководство Федеративной республики ведет с нами себя искренне», — заключил он.

7 декабря Меркель в интервью немецкой газете Die Zeit заявила, что Минские соглашения были заключены, чтобы дать Украине драгоценное время и возможность стать сильнее. По словам экс-канцлера, всем участникам этих соглашений было понятно, что вооруженный конфликт на востоке Украины еще не решен.