Во время оглашения Послания Федеральному Собранию РФ президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ принять новую программу развития сельских территорий.

Новая программ должна заработать с 1 января 2020 года.

Одной из основных задач новой программы должно стать повышение качества жизни селян, тех, кто трудится на селе.

Напомним, Глава Якутии Айсен Николаев 11 декабря подписал указ «О стратегических направлениях развития сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)», в котором определил приоритетные цели развития сельского хозяйства республики до 2024 года. Глава поручил уделить особое внимание повышению эффективности государственной и муниципальной поддержки сельского хозяйства путём дифференциации мер, созданию Фонда поддержки агропромышленного производства, консолидации активов хозяйствующих обществ и цифровизации сельского хозяйства.

В Якутии в рамках региональной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 — 2021 годы» реализуется подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года».

Среди приоритетных задач данной подпрограммы – повышение уровня комплексного обустройства населённых пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жильё; реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности и проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.