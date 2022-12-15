Политика
Путин: Попытка сломить нашу экономику западными санкциями провалилась
Владимир Путин заявил, что предложит новые решения в экономике с учетом тектонических изменений в мире. По словам президента РФ, Россия сохранит ответственную финансовую и макроэкономическую политику.
Что еще заявил Путин:
— Государственные финансы России сохраняют устойчивость, профицит федерального бюджета составляет в этом году 560 млрд руб;
— Показатели жилищного строительства в РФ потрясающие, в этом году будет рекорд;
— Россия будет наращивать поставки энергоресурсов в Азию, Восток и Африку;
— Электронную площадку газового хаба, где будет определяться цена для Европы, можно создать в ближайшие месяцы;
— Политика ЕС по ценам на газ безумная;
— Европа путем введения санкций добилась прежде всего скачка инфляции у себя же;
— Против России развернута беспрецедентная агрессия, чтобы смять нашу экономику;
— Будут предложены новые решения в экономике с учетом тектонических изменений в мире;
— РФ никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии.
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