Путин: Попытка сломить нашу экономику западными санкциями провалилась

Владимир Путин заявил, что предложит новые решения в экономике с учетом тектонических изменений в мире. По словам президента РФ, Россия сохранит ответственную финансовую и макроэкономическую политику.

Что еще заявил Путин:

— Государственные финансы России сохраняют устойчивость, профицит федерального бюджета составляет в этом году 560 млрд руб;

— Показатели жилищного строительства в РФ потрясающие, в этом году будет рекорд;

— Россия будет наращивать поставки энергоресурсов в Азию, Восток и Африку;

— Электронную площадку газового хаба, где будет определяться цена для Европы, можно создать в ближайшие месяцы;

— Политика ЕС по ценам на газ безумная;

— Европа путем введения санкций добилась прежде всего скачка инфляции у себя же;

— Против России развернута беспрецедентная агрессия, чтобы смять нашу экономику;

— Будут предложены новые решения в экономике с учетом тектонических изменений в мире;

— РФ никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии.