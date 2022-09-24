Путин подписал закон о лишении свободы за отказ участвовать в военных действиях

Путин подписал пакет поправок о военной службе в России.

Президент России Владимир Путин утвердил внесение изменений в Уголовный кодекс РФ, согласно которым периоды мобилизации и военного положения признаются отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений, передает ТАСС.

Изменения вносятся в ст. 63 УК РФ об обстоятельствах, отягчающих наказание. Действовавшие ранее нормы подразумевали, что к таким обстоятельствам относилось совершение преступления в условиях вооруженного конфликта или военных действий. Согласно новому закону, к числу отягчающих обстоятельств добавилось совершение преступления в период мобилизации, военного положения, а также в военное время.

Кроме того, изменения в УК РФ исключают возможность замены для осужденных за особо тяжкие преступления неотбытой части наказания принудительными работами после отбытия ими половины срока. Как ранее пояснял глава комитета Совфеда по законодательству и госстроительству Андрей Клишас, таким образом, замена наказания на более мягкий вид возможна, только если осужденный отбыл две трети срока.

За неисполнение приказа командира в военное время и за отказ военнослужащего от участия в боевых действиях устанавливается наказание на срок до трех лет заключения, а в случае тяжких последствий — до 10 лет.

Изменения вносятся в ст. 332 Уголовного кодекса (УК) РФ. Согласно им, за неисполнение приказа командира в период военного положения, в военное время, в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно за отказ от участия в боевых действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до трех лет. При этом за отказ военных от участия в боевых действиях, повлекший тяжкие последствия, будет грозить от трех до десяти лет лишения свободы.

Согласно уже действующим правилам, за неисполнение подчиненным приказа командира, причинившее существенный вред интересам службы, предусмотрено ограничение по военной службе на срок до двух лет, арест до шести месяцев либо содержание в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет. Аналогичное преступление, совершенное группой лиц, по предварительному сговору или организованной группой наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Неисполнение приказа вследствие небрежного либо недобросовестного отношения к службе, повлекшее тяжкие последствия, наказывается ограничением по военной службе на срок до одного года, арестом на срок до шести месяцев либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет.

Кроме того, согласно новым изменениям, за сопротивление командиру или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы в период мобилизации, военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий будет грозить лишение свободы на срок от пяти до 15 лет. Такое же наказание предусмотрено за насильственные действия в отношении командира, совершенные в период мобилизации или в военное время.

Добровольная сдача в плен военных при отсутствии признаков госизмены будет наказываться лишением свободы на срок до десяти лет.

УК РФ статьей дополняется 352.1 «Добровольная сдача в плен», по которой такое преступление будет наказываться лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

При этом военнослужащий, впервые совершивший такое преступление, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений.

Кроме того, статья 346 УК РФ об умышленном уничтожении или повреждении военного имущества дополняется частью третьей, согласно которой за такое преступление, совершенное в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

В статьях 347 и 348 УК РФ теперь указано, что за уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности, повлекшие тяжкие последствия, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а за утрату военного имущества в таких условиях — до семи лет.

За дезертирство в период мобилизации или военного времени устанавливается наказание до 15 лет лишения свободы.

Ст. 338 «Дезертирство» УК РФ дополняется частью третьей, согласно которой за самовольное оставление места службы, за дезертирство с оружием, а равно групповое дезертирство в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта вводится наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

За мародерство в период военного конфликта или в военное время с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Закон дополняет УК РФ новой статьей 356.1 «Мародерство». Такое деяние без отягчающих обстоятельств будет наказываться сроком до шести лет. Мародерство, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, повлечет за собой лишение свободы на срок до десяти лет.

Согласно новому закону, мародерство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере или с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, будет наказываться лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет. Самое строгое наказание — лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет — предусмотрено за мародерство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а также соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Поясняется, что под крупным размером подразумевается имущество стоимостью свыше 250 тыс. рублей, а под особо крупным — стоимостью выше 1 млн рублей.

В целом под мародерством в законе подразумевается совершенное с корыстной целью в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий и не связанное с вынужденной необходимостью присвоение чужого имущества, в том числе находящегося при убитых или раненых.