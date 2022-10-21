Путин подписал указ о общинах коренных малочисленных народов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который регламентирует создание и деятельность общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, сообщает ТАСС.

Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации. В законе уточняется право общины малочисленных народов вести предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, если она «будет служить защите их исконной среды обитания, сохранению и развитию традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и культуры этих народов». Документ вводит обязательный учет членов общин малочисленных народов. При этом оговаривается, что одно лицо может быть членом только одной общины малочисленных народов, одновременное членство лица в нескольких общинах малочисленных народов запрещается.

Вступить в общину малочисленных народов можно будет с 14 лет. Согласно закону, общины малочисленных народов для защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и своих промыслов имеют право на возмещение убытков, причиненных им хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности и физическими лицами.

Во избежание случаев злоупотребления льготами и преференциями, положенными малочисленным народам, закон вводит правило о численном соотношении граждан из числа коренных малочисленных народов к иным лицам в составе общины — таких лиц может быть не более одной трети.