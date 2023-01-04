04.01.2023
08:58
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Общество

Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных

Президент Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военных.

© РИА Новости / POOL Президент России Владимир Путин. Архивное фото

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, сотрудников Росгвардии и полиции, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Так, семьям погибших во время спецоперации на Украине выплатят по пять миллионов рублей. Эта мера также применяется в том случае, если смерть наступила в течение года с момента увольнения со службы из-за увечья или заболевания, полученного при выполнении поставленных задач.

В свою очередь, для получивших ранение, травму или контузию предусмотрена выплата в размере трех миллионов.

В указе также уточняется, что получение этих средств не будет учитываться при начислении других социальных пособий и предоставлении иных мер социальной поддержки.

Кроме того, согласно документу, при назначении пенсий военнослужащим, сотрудникам Росгвардии и полиции, помогающим в охране государственной границы в зоне спецоперации, один день службы будет засчитываться за два, а время, проведенное ими на излечении при получении увечья, будет учитываться по формуле «один месяц службы за два».

Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на УкраинеВладимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Фото: пресс-службы
Источник: © РИА Новости

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