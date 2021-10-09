Путин определил город, в котором пройдут VII МСИ «Дети Азии»

Об этом сообщает в соцсети глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

— Друзья! По поручению Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, в следующем году VII Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут во Владивостоке! 👍🏻👍🏻👍🏻 Заявка Якутии на Игры «Дети Азии» 2024 года будет рассмотрена правительственной комиссией в ноябре этого года.

Это праздник для детей со всего мира, всей Азии. Мы гордимся тем, что этот спортивный праздник родился у нас!

Удачи, #Владивосток!