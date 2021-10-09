09.10.2021
14:03
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Спорт

Путин определил город, в котором пройдут VII МСИ «Дети Азии»

Об этом сообщает в соцсети глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

 — Друзья! По поручению Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, в следующем году VII Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут во Владивостоке! 👍🏻👍🏻👍🏻 Заявка Якутии на Игры «Дети Азии» 2024 года будет рассмотрена правительственной комиссией в ноябре этого года.

Это праздник для детей со всего мира, всей Азии. Мы гордимся тем, что этот спортивный праздник родился у нас!

Удачи, #Владивосток!

Фото: из соцсети
Источник: https://www.facebook.com/aisen.nikolaev14
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