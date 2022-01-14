14.01.2022
20:51
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Общество

Путин объявил благодарность якутскому ветерану

О поощрении

За активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи

объявить благодарность Президента Российской Федерации

КАРГИНУ Сергею Петровичу, члену Якутского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Президент

Российской Федерации                                                                        В.Путин

12 января 2022 года

№ 2-рп

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: sakha.gov.ru
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