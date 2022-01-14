14.01.2022
20:51
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Общество
Путин объявил благодарность якутскому ветерану
О поощрении
За активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи
объявить благодарность Президента Российской Федерации
КАРГИНУ Сергею Петровичу, члену Якутского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Президент
Российской Федерации В.Путин
12 января 2022 года
№ 2-рп
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: sakha.gov.ru
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