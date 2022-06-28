28.06.2022
10:37
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Официально

2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2023 год станет Годом педагога и наставника. Об этом сообщает ТАСС.

В документе сказано, что Год педагога и наставника объявлен «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».

Путин также поручил правительству образовать комитет по проведению в России Года педагога и утвердить его состав. Кроме того, кабмин должен разработать и утвердить план мероприятий.

Посвящать год той или иной теме для привлечения к ней общественного внимания стали с 2007 года. Первым в 2008 году в России проводился Год семьи, 2021 год был Годом науки и технологий, а 2022-й — Годом культурного наследия народов России.

Фото: Артема Федорова
Источник: ТАСС

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