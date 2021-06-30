Путин о росте цен на продукты питания

Отвечая на вопрос покупательницы Валентины, заданный ею из торгового зала в продуктовом магазине во время прямой линии президента России, Владимир Путин объяснил рост цен на продукты.

Глава государства связал рост цен на продукты питания в стране с мировой тенденцией. «Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. Это общемировая тенденция, рост цен происходит везде, а Россия является частью глобальной экономики. Ковидные последствия, сокращение производства и рабочих мест», – пояснил он.

Самый большой рост цен на продукты питания был зафиксирован в прошлом году. «Больше всего вырос сахар — на 41 процент, и подсолнечное масло», — напомнил Путин.

Ещё одна из причин повышения цен – не хватает своей продукции. «Овощи и фрукты в стране пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объёме. А завозятся продукты из-за границы, надо смотреть на вопросы логистики», – предложил глава государства.

По поручению президента правительство страны приняло ряд решений по сдерживанию цен. Так, были заключены соглашения между производителями и торговыми сетями, выданы субсидии производителям конечной продукции на закупку сырья по высоким ценам, введены повышенные вывозные пошлины. «В целом государство на это обращает внимание, может быть, иногда несвоевременно. Но меры принимают», — подчеркнул Владимир Путин.