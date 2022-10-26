26.10.2022
21:18
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Политика

Путин о планах Украины по использованию «грязной бомбы»

Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ говорит, что конфликтный потенциал в мире и регионе остается очень высоким, мир становится многополярным, но некоторые участники пытаются удержать гегемонию любым путем, сообщает тгк РИА Новости

— Украина стала инструментом внешней политики США, практически потеряла суверенитет, украинскую территорию превратили в полигон для биологических экспериментов, а теперь накачивают оружием

— После диверсии на «Северных потоках»: уничтожается общеевропейская энергетическая сеть

— «Расползание» иностранных наемников с боевым опытом представляет угрозу для стран СНГ

— Сохраняются риски попадания в руки террористов ПЗРК и высокоточных образцов оружия

— Украинскую территорию превратили в полигон для биологических экспериментов, а теперь накачивают оружием.

— Нам известно о планах Украины по использованию «грязной бомбы» .

Фото: РИА Новости
Источник: РИА Новости

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