Путин: нет никакой необходимости в дополнительной мобилизации

Путин на онлайн заседание совета по правам человека сказал о мобилизации

Путин: в нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла — и необходимости для государства и министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой

Путин: из 300 тыс мобилизованных только 150 тыс находятся в зоне спецоперации, из них 77 тыс в боевых подразделениях, а остальные — на вторых-третьих рубежах или проходят дополнительную подготовку. Еще 150 тыс все еще на полигонах и в учебных центрах — это так называемый боевой резерв, сказал президент.

Путин: Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы — сначала мирными средствами, но если это не поможет — всеми имеющимися

Путин не стал давать оценок тем, кто покинул страну: может быть, кто-то считает, что это не их страна

Путин: проблемы в зоне спецоперации были, они могут возникать и сейчас, надо анализировать ситуацию и иметь обратную связь