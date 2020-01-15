Путин: необходимо закрепить в Конституции РФ принципы единой системы публичной власти

«Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами», – заявил президент страны Владимир ПУТИН во время оглашения Послания Федеральному Собранию.

При этом глава государства не исключил, что полномочия и реальные возможности местного самоуправления – самого близкого к людям уровня власти – могут и должны быть расширены и укреплены.

Президент отметил, что разрыв между государственным и муниципальным уровнями власти, приводит к проблемам в образовании, здравоохранении и в других сферах. Такая разделённость и запутанность полномочий, уверен Путин, отрицательно сказывается на людях.

«Предусмотренные законодательством общие для всех граждан права, возможности и гарантии в разных регионах и муниципалитетах обеспечиваются по-разному. Это несправедливо по отношению к человеку и несёт прямую угрозу нашему обществу и целостности страны. Уже говорил, что наша задача – обеспечить высокие стандарты жизни, равные возможности для каждого человека, причём на всей территории страны. Именно на достижение такой цели направлены национальные проекты, все наши планы развития», – подчеркнул Владимир Путин.