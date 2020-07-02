Путин не присвоил Якутску звание «город трудовой доблести»

2 июля президент России Владимир Путин перечислил города, которые получат звание «город трудовой доблести».

Согласно закону, звание «Город трудовой доблести» может быть присвоено городу Российской Федерации, жители которого проявили трудовой героизм и самоотверженность, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на городских промышленных предприятиях во время ВОВ.

Звание получат: Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Боровичи и Иркутск.

В президентский список город Якутск не попал.

Основным автором идеи присвоения городу Якутску столь почетного звания была мэр Якутска Сардана Авксентьева (у которой сегодня юбилей).

Позже к этой инициативе о присвоении Якутску звания «Город трудовой доблести» присоединились депутаты, ученые, общественники и высшее руководство Якутии.

Как развивались события:

6 апреля на общегородском планёрном совещании в мэрии Сардана Авксентьева сообщила:

«Ко мне обратились инициаторы присвоения Якутску звания «Город трудовой доблести». Такое звание присуждается указом Президента Российской Федерации. Сегодня в архивах Министерства обороны найдены документы о награждении в годы войны Первой авиационной перегоночной дивизии «АЛСИБ» орденом Красного Знамени. Это даёт нам юридические основания для того чтобы город Якутск мог претендовать на присвоение столь высокого звания».

8 апреля депутаты городской думы Якутска поддержали инициативу местных жителей о присвоении звания «Город трудовой доблести»:

«Вопрос рассмотрели 8 апреля на заседании постоянной комиссии Якутской городской Думы по социальной политике. По его итогам председатель Альберт Семенов направил главе Якутии и председателю Ил Тумэна ходатайство, в котором он просит поддержать инициативу граждан о присвоении столице республики почетного звания.»

16 апреля Мэр Якутска Сардана Авксентьева написала в инстаграм:

«Ко мне обратились горожане Пантелеймон Петров, Айан Васильев, Андрей Высоких @profi_market, а также Виктор Федоров с предложением о присвоении Якутску звания «Город трудовой доблести». И это абсолютно совпало и с моими мыслями, и с планами скоропостижно ушедшего от нас бессменного руководителя отделения ДОСААФ Сергея Черных.

Мой коллега Сергей Сергеев сумел найти важные архивные документы Министерства обороны, которые дают реальный шанс нашему городу. 7 апреля я написала соответствующее письмо руководству республики. Позже эту инициативу поддержала и Якутская городская Дума, за что им отдельная благодарность.«

17 апреля вышел пресс-релиз Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска:

Сардана Авксентьева призывает поддержать инициативу о присвоении Якутску звания «Город трудовой доблести»

Глава Якутска Сардана Авксентьева обратилась к горожанам с призывом поддержать инициативу присвоения столице республики почетного звания «Город трудовой доблести». Сбор подписей в поддержку инициативы стартовал на сайте www.pobedaykt.ru.

В архивах Министерства обороны найдены документы о награждении в годы войны 1-й авиационной перегоночной дивизии «Алсиб» орденом Красного Знамени. Это дает юридические основания для того чтобы Якутск мог претендовать на присвоение почетного звания города трудовой доблести и увековечить подвиг якутян — тружеников тыла, отдававших все для фронта, все для Победы.

Если у вас есть документы, подтверждающие героизм ваших отцов, дедов и прадедов, матерей, бабушек и прабабушек, а может и целых трудовых коллективов, присылайте их на электронную почту doblest@pobedaykt.ru.

23 апреля депутаты Государственного собрания Якутии (Ил Тумэн) поддержали инициативу о присвоении Якутску звания «город трудовой доблести»:

Соответствующее решение было принято на заседании парламента республики. В тексте постановления говорится, что после рассмотрения и поддержки вопрос о присвоении Якутску звания «Город трудовой доблести» будет направлен в Российскую академию наук для экспертного заключения.

12 мая Российская академия наук подтвердила наличие оснований для присвоения Якутску звания «Город трудовой доблести»:

РАН в своем экспертном заключении отмечает, что факты значительного трудового вклада Якутска в Победу, самоотверженного труда горожан и производственных коллективов городских предприятий, а также их награждений в Период Великой отечественной войны являются достоверными и подтверждены документально. Таким образом, Российская академия наук подтверждает наличие оснований, предусмотренных федеральным законодательством для присвоения почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Якутску, как городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

18 мая Айсен Николаев направил президенту России ходатайство о присвоении Якутску звания «Город трудовой доблести»:

В адрес президента России и председателя российского оргкомитета «Победа» Владимира Путина было направлено ходатайство о присвоении городу Якутску почётного звания «Город трудовой доблести». Документ был подписан главой Якутии Айсеном Николаевым.

2 июля президент России Владимир Путин не присвоил Якутску звание «город трудовой доблести»