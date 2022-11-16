Путин назначил нового судью Верховного суда Якутии

15 ноября 2022 г. к исполнению обязанностей судьи Верховного Суда Республики Саха (Якутия) приступила Кузьмина Мария Алексеевна. На должность судьи высшего судебного органа республики она была назначена указом президента Российской Федерации от 4 ноября 2022 г. № 790 «О назначении судей федеральных судов и о представителе президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Ярославской области».

До назначения, с декабря 2012 года, Мария Алексеевна исполняла обязанности судьи Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) и имеет 5-й квалификационный класс судьи, сообщает пресс-служба Верховного Суда Республики Саха (Якутия)

Фото: сайт Судьи России Источник: пресс-служба Верховного Суда Республики Саха (Якутия)

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