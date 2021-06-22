22.06.2021
19:54
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Общество

Путин наградил якутянина за заслуги перед Отечеством

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

НИКОЛАЕВА Валериана Парфеньевича – старшего научного сотрудника федерального государственного бюджетного научного учреждения «Якутский научный центр комплексных медицинских проблем», Республика Саха (Якутия).

Президент

Российской Федерации                                                                В.Путин

Москва, Кремль

18 июня 2021 года

№ 370

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: sakha.gov.ru
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