10.11.2021
20:36
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Общество

Путин наградил якутян

О награждении государственной наградой Российской Федерации

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СИДОРОВОЙ Лене Афанасьевне — врачу Перинатального центра государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1 — Национальный центр медицины»

ТОМСКОЙ Татьяне Юрьевне — заведующей отделением Клинического центра государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1 — Национальный центр медицины»

 Президент

Российской Федерации                                                                   В.Путин

Москва, Кремль

8 ноября 2021 года

№ 623

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: sakha.gov.ru
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