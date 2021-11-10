10.11.2021
20:36
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Общество
Путин наградил якутян
О награждении государственной наградой Российской Федерации
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СИДОРОВОЙ Лене Афанасьевне — врачу Перинатального центра государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1 — Национальный центр медицины»
ТОМСКОЙ Татьяне Юрьевне — заведующей отделением Клинического центра государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1 — Национальный центр медицины»
Президент
Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
8 ноября 2021 года
№ 623
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: sakha.gov.ru
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