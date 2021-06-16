Путин наградил якутян
За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) наградить
ОРДЕНОМ ПИРОГОВА
ГРИГОРЬЕВУ Валентину Ивановну – заместителя начальника отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);
ГРИГОРЯНА Льва Серёжаевича – начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) в Мирнинском районе;
ИГНАТЬЕВУ Маргариту Егоровну – руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);
ЛЫТКИНУ Елену Михайловну – заместителя начальника отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);
САМОЙЛОВУ Изабеллу Юрьевну – заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);
СТЕПАНОВА Юрия Алексеевича – начальника отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);
МЕДАЛЬЮ ЛУКИ КРЫМСКОГО
ЗЕМКИНУ Эльвиру Геннадьевну – главного специалиста-эксперта отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);
ИГНАТЬЕВУ Оксану Семеновну – главного специалиста-эксперта отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);
ТИХОНОВА Александра Владимировича – старшего специалиста 1 разряда отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия).
Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
11 июня 2021 года
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