Путин наградил якутян

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) наградить

ОРДЕНОМ ПИРОГОВА

ГРИГОРЬЕВУ Валентину Ивановну – заместителя начальника отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);

ГРИГОРЯНА Льва Серёжаевича – начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) в Мирнинском районе;

ИГНАТЬЕВУ Маргариту Егоровну – руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);

ЛЫТКИНУ Елену Михайловну – заместителя начальника отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);

САМОЙЛОВУ Изабеллу Юрьевну – заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);

СТЕПАНОВА Юрия Алексеевича – начальника отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);

МЕДАЛЬЮ ЛУКИ КРЫМСКОГО

ЗЕМКИНУ Эльвиру Геннадьевну – главного специалиста-эксперта отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);

ИГНАТЬЕВУ Оксану Семеновну – главного специалиста-эксперта отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);

ТИХОНОВА Александра Владимировича – старшего специалиста 1 разряда отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия).

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль

11 июня 2021 года

№ 363