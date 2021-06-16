16.06.2021
12:36
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Общество

Путин наградил якутян

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) наградить

ОРДЕНОМ ПИРОГОВА

ГРИГОРЬЕВУ Валентину Ивановну – заместителя начальника отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);

ГРИГОРЯНА Льва Серёжаевича – начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) в Мирнинском районе;

ИГНАТЬЕВУ Маргариту Егоровну – руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);

ЛЫТКИНУ Елену Михайловну – заместителя начальника отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);

САМОЙЛОВУ Изабеллу Юрьевну – заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);

СТЕПАНОВА Юрия Алексеевича – начальника отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);

МЕДАЛЬЮ ЛУКИ КРЫМСКОГО

ЗЕМКИНУ Эльвиру Геннадьевну – главного специалиста-эксперта отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);

ИГНАТЬЕВУ Оксану Семеновну – главного специалиста-эксперта отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);

ТИХОНОВА Александра Владимировича – старшего специалиста 1 разряда отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия).

Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
11 июня 2021 года
№ 363

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://ysia.ru/o-nagrazhdenii-gosudarstvennymi-nagradami-rossijskoj-federatsii-24/
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