Путин наградил якутян

SakhaLife.ru. За большой вклад в развитие здравоохранения, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетные звания «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПУЛЯЕВОЙ Елене Львовне – врачу государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД». «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ИВАНОВУ Алквиаду Ивановичу – главному медицинскому брату государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская республиканская клиническая больница». За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетные звания «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПАВЛОВОЙ Матрене Степановне – директору государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Театр юного зрителя». «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» РОМАНОВУ Афанасию Афанасьевичу – председателю республиканской общественной организации «Творческий союз художников Республики Саха (Якутия)». Президент Российской Федерации В.Путин Москва, Кремль 23 ноября 2020 года № 732

Фото: SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх