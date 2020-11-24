Путин наградил якутян
За большой вклад в развитие здравоохранения, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетные звания
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ПУЛЯЕВОЙ Елене Львовне – врачу государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД».
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ИВАНОВУ Алквиаду Ивановичу – главному медицинскому брату государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская республиканская клиническая больница».
За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетные звания
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ПАВЛОВОЙ Матрене Степановне – директору государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Театр юного зрителя».
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
РОМАНОВУ Афанасию Афанасьевичу – председателю республиканской общественной организации «Творческий союз художников Республики Саха (Якутия)».
Президент
Российской Федерации В.Путин
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23 ноября 2020 года
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