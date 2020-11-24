24.11.2020
16:15
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Якутия

Путин наградил якутян

SakhaLife.ru.

За большой вклад в развитие здравоохранения, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетные звания

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПУЛЯЕВОЙ Елене Львовне – врачу государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД».

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИВАНОВУ Алквиаду Ивановичу – главному медицинскому брату государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская республиканская клиническая больница».

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетные звания

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПАВЛОВОЙ Матрене Степановне – директору государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Театр юного зрителя».

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

РОМАНОВУ Афанасию Афанасьевичу – председателю республиканской общественной организации «Творческий союз художников Республики Саха (Якутия)».

Президент

Российской Федерации                                                                         В.Путин

Москва, Кремль

23 ноября 2020 года

№ 732

Фото: SAKHALIFE.RU
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